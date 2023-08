Westport gibt den Rücktritt von David Johnson, Chief Executive Officer, bekannt und ernennt einen Interims-CEO

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter von fortschrittlichen alternativen Kraftstoffsystemen und -komponenten für die weltweite Transportindustrie, gab heute bekannt, dass Chief Executive Officer David Johnson auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Chief Executive Officer zurücktritt und aus dem Vorstand ausscheidet. Tony Guglielmin, der im Vorstand von Westport und als Vorsitzender des Prüfungsausschusses tätig ist, wird als vorläufiger CEO fungieren, bis ein Nachfolger gefunden ist. Bill Larkin, unser Chief Financial Officer, und Lance Follett, unser Chief Legal Officer, werden beide während der Übergangsphase zusätzliche Aufgaben übernehmen.

„Im Namen des Vorstands möchte ich David für die Fortschritte und Ergebnisse danken, die Westport unter seiner Führung erzielt hat, und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen", sagte Dan Hancock, Vorstandsvorsitzender von Westport Fuel Systems. „Ich habe größtes Vertrauen in die Zukunft von Westport, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, durch innovative Energielösungen eine bessere Welt zu schaffen. Mit dem Übergang zu Tonys Leitung bleiben unsere Prioritäten dieselben, und unser Team bleibt engagiert."

„Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, Westport zu leiten, und es war ein Privileg, mit einem so talentierten und innovativen Team zu arbeiten. Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben", betonte David Johnson. „Ich glaube fest an die Vision von Westport, und mit der fortgesetzten Entwicklung des H 2 HPDI-Kraftstoffsystems und dem kürzlich angekündigten Joint Venture mit Volvo ist Westport in der Lage, das Transportwesen weltweit entscheidend zu verbessern. Ich werde mit Interesse verfolgen, wie das Team in den kommenden Monaten und Jahren seine ehrgeizigen und wichtigen Ziele erreicht."

Der Vorstand von Westport hat einen Suchausschuss gebildet, der die Suche nach dem nächsten CEO des Unternehmens leiten und überwachen soll. In der Zwischenzeit wird Westport seine Strategie unter der Leitung von Tony Guglielmin, einer erfahrenen Cleantech-Führungskraft und langjährigem Direktor von Westport, weiter verfolgen.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.

Kontakte: Westport Investor Relations, Tel.: +1 604-718-2046, E-Mail: invest@wfsinc.com; Westport Medienarbeit, Tel.: +1 947-339-8097, E-Mail: media@wfsinc.com

Die Westport Fuel Systems Registered (Old) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 0,661EUR gehandelt.