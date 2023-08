Wirtschaft Dax baut Gewinne zum Mittag aus und setzt Kurskonsolidierung fort

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.770 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei Infineon, Vonovia und SAP. Verluste gab es entgegen dem Trend lediglich bei Rheinmetall und Merck. Laut Marktexperte Andreas Lipkow setzt der deutsche Aktienmarkt aktuell seine Kurskonsolidierung fort: "Es muss sich nun zeigen, ob die Investoren neue Kaufargumente finden und dadurch den Dax wieder in seine Handelsspanne zwischen 15.750 und 15.950 Punkten zurückführen können." Im Fokus stehen laut Lipkow am Dienstag wieder die "High-Beta-Titel aus den Technologiesektoren".