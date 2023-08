Studie Cloud-Migration 2023 Die passende Strategie als entscheidender Faktor für die erfolgreiche Migration in die Cloud (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Studie Cloud-Migration 2023 (https://de.nttdata-solutions.

com/studie-cloud-migration-2023?utm_source=Pressearbeit&utm_medium=PM&utm_campai

gn=PM-Studie) von Research Services by Foundry (ehemals IDG Research) wurde als

Studienprojekt von den Fachverlagen CIO, CSO und Computerwoche veröffentlicht.

NTT DATA Business Solutions, das führende SAP®-Beratungshaus für den

Mittelstand, beteiligte sich zusammen mit anderen Unternehmen als Partner an der

Erhebung. Die Studie gibt branchenspezifische Einblicke in Migrationsprojekte

und Cloud-Strategien von Unternehmen unterschiedlicher Größe.



Cloud-Migrationsprojekte häufig ohne Strategie