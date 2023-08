Trotz eines Rekordhochs von 366,78 US-Dollar aus Mitte Juli dieses Jahres und damit kurzzeitiger Notierungen deutlich über dem bisherigen Rekord von 349,67 US-Dollar aus November 2021 ist ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand klar gescheitert, wie die Wochenschlusskurse der letzten Monate belegen. Die daraufhin gestartete Korrektur reichte auf 315,95 US-Dollar und somit die Märzhochs aus 2022 abwärts. Dies allerdings in einer einzigen Verkaufswelle, diese Woche präsentiert sich freundlich und könnte die zweite Welle eine Konsolidierung auf der Oberseite ausbilden. Anschließend allerdings muss mit neuerlichen Verlusten in einer dritten Welle gerechnet werden.

Einzig die Verlaufshochs aus März letzten Jahres bei 315,95 US-Dollar dürfte zu keiner nachhaltigen Stabilisierung der Microsoft-Aktie beitragen, temporäre Kursgewinne wären aber durchaus zurück an den EMA 50 bei 326,91 und darüber in den Bereich von grob 331,64 US-Dollar vorstellbar. Von da an allerdings sollten sich Investoren auf neuerliche Verkäufe einstellen, hierbei wird ein Zielniveau am 61,8 % Fibonacci-Retracement um 297,63 US-Dollar favorisiert. Erst von dort aus wird ein neuerlicher Ausbruchsversuch über die Verlaufshochs aus 2021 von 349,67 US-Dollar favorisiert.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Short auf Microsoft Corp. Strategie für fallende Kurse WKN: MB4L33 Typ: Faktor akt. Kurs: 2,07 – 2,10 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 10,730 Euro Basiswert: Microsoft Corp. : Short akt. Kurs Basiswert: 321,88 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 3,05 Euro Faktor: 6,0 Kurschance: + 45 Prozent Morgan Stanley Zertifikate