Veeva Vault LIMS unterstützt Civica Rx Quality Control

„Wir garantieren unseren Partnerkrankenhäusern und -gesundheitssystemen das Volumen an generischen Medikamenten, daher hat eine Cloud-LIMS-Lösung oberste Priorität", sagte Jay Benson, Chief Manufacturing and Supply Chain Officer bei Civica. „Veeva Vault LIMS wird unsere interne Fertigung und Prüfung vereinfachen und gleichzeitig die Einhaltung von Vorlaufzeiten und die Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette verbessern."

Civica wird die Produktivität und Geschwindigkeit mit einem einheitlichen Qualitäts-Ökosystem verbessern. Innerhalb von Vault LIMS können Laborfachleute auf relevante Methoden und Spezifikationen verweisen, die in Vault QualityDocs gespeichert sind, und während der abschließenden QC-Prüfung relevante Qualitätsereignisse aus Vault QMS anzeigen. Die Vereinigung gewährleistet aktuelle Informationen und verbessert die Transparenz.

„Veeva Vault LIMS wird Civica dabei helfen, ein fortschrittliches Qualitätskontrolllabor mit einem einfachen und effizienten Benutzererlebnis zu schaffen", sagte Jason Boyd, Senior Director, Veeva Vault LIMS. „Wir freuen uns, mit Civica zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, Patienten mit erschwinglichen Generika zu versorgen."

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website veeva.com/eu.

Veeva Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren . Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2023, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 37 und 38), und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können, offengelegt sind.

