Lurse Befragung Nachhaltigkeit ist Chefsache

- Unternehmen steuern ESG-Maßnahmen vor allem auf Führungsebene

- Umsetzung erfolgt durch klare Vorgaben - und über die Vergütungssysteme



Klima- und Umweltschutz erfordern es, Gesetzgeber und Investoren wollen es, der

ökonomische Erfolg belohnt es: das nachhaltige Wirtschaften. Die Themen Umwelt,

Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung - kurz: ESG für

Environmental, Social, Corporate Governance - gewinnen weiter an Bedeutung.

Welchen Stellenwert ESG in den 28 befragten DAX- und MDAX-Unternehmen einnimmt

und welche Instrumente sie nutzen, um ihre Ziele zu erreichen, darüber gibt

jetzt die aktuelle Lurse Befragung "Nachhaltigkeit (ESG) in der Vergütung"

Auskunft.