Die Welt setzt weiter auf klimaneutrale Atomkraft!

Liebe Leserinnen und Leser,

nach 30 Jahren hat im Bundesstaat Georgia wieder ein neuer Atomreaktor den kommerziellen Betrieb aufgenommen.

Quelle: Georgia Power

In Waynesboro im US-Bundesstaat Georgia ist der erste komplett neu konstruierte Atomreaktor seit mehr als 30 Jahren in den kommerziellen Betrieb gegangen. Der Druckwasserreaktor Vogtle 3 hat eine Leistung von 1100 MW, Baubeginn war im März 2013.

Und dies sollte erst der Anfang einer neuen Ära sein. Die Atomenergie ist eine CO2-arme Energiequelle und diese steht wieder im Blickpunkt. Vor rund drei Jahren hat das US-Energieministerium verkündet, dass die Atomenergie gefördert wird. Wenn der letzte Block des neuen Reaktors noch in Betrieb geht, dann wird es sich um das größte Atomkraftwerk seiner Art in den USA handeln. Block 4wird voraussichtlich Ende dieses Jahres oder im Lauf des ersten Quartals 2024 in Betrieb gehen, teilte das Unternehmen mit. Bereits jetzt besitzen die USA die meisten Atommeiler weltweit.

In China ist die Entscheidung für den Bau von sechs neuen Kernkraftwerken gefallen. Dies wird voraussichtlich 16 Milliarden Euro verschlingen. Der Uranbedarf wird wachsen, damit wird Uran wohl auch teurer werden. Seit längerer Zeit ist die weltweite Nachfrage nach Uran höher als das Angebot.

Energie ist nötig für den Ausbau der Elektromobilität, dazu kommt die Energieunsicherheit, verursacht durch den Ukraine-Krieg. Die Zahl der bestehenden oder geplanten Atomkraftwerke ist auch heute so hoch wie noch nie. Dies wird eine enorme Urannachfrage nach sich ziehen. Ob Entwicklungsländer, Schwellenländer oder etablierte große Volkswirtschaften, man setzt auf die Kernkraft. Für Investoren bieten sich hier womöglich lukrative Chancen. Wer ein Uranunternehmen in sein Depot aufnehmen will, sollte sich einmal Uranium Energy Corp (UEC) oder Latitude Uranium anschauen.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat Latitude Uranium (WKN: A3E seine Position als kanadischer Uranexplorer und -entwickler gefestigt. Speziell mit dem Erwerb des Angilak-Projekts konnte vor kurzem ein hervorragendes Uranvorkommen in Kanada hinzugewonnen werden, für das zuvor über 95 Mio. $ aufgewendet wurden, um das Projekt voranzutreiben. Durch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 12,6 Mio. $ konnte Latitude Uranium seine finanzielle Position stärken, was das Unternehmen in die Lage versetzte, 2023 ein umfangreiches Explorationsprogramm sowohl auf Angilak als auch auf dem CMB-Projekt durchzuführen. Der Schwerpunkt liegt seitdem auf der Verbesserung der Effizienz und der Priorisierung systematischer Explorationen, um Ergebnisse zu erzielen.

Vorantreiben von zwei bezirksweiten Projekten in bewährten Uranlagerstätten in Kanada, mit Angilak als Herzstück