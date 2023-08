Ausgehend von den anhaltenden Problemen am chinesischen Immobilienmarkt tendierten die globalen Aktienmärkte in den letzten beiden Wochen schwächer. Für zusätzlichen Druck sorgten steigende Anleiherenditen, wo steigende Ölpreise erneute Inflationsängste bei den Investoren weckten. Der auf Basis der in den USA veröffentlichten Inflationszahlen ersichtliche Disinflationstrend sorgte daher nur kurz für eine Stimmungsaufhellung. Die Kerninflationsrate gab wie erwartet auf 4,8 % nach, während die Gesamtinflationsrate auf 3,2 % anstieg, was leicht unter den Erwartungen lag. Überraschend stark entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze in den USA, was auf eine anhaltend positive Konsumlaune der US-Konsumenten hindeutet und für die Robustheit der US-Konjunktur spricht.

Ganz anders die Lage in der Eurozone und in Deutschland. Hier schreitet die politisch gewollte Deindustrialisierung voran. Die Industrieproduktion in Deutschland gab im Juni, angeführt vom Fahrzeugbau, um 1,5 % gegenüber dem Vormonat nach. Auffällig war dabei die schwache Nachfrage aus dem In- und Ausland. Experten gehen daher von einem anhaltenden Rückgang der Wirtschaftsleistung auch im laufenden und im vierten Quartal aus. Sorgen bereitet weiterhin die Entwicklung in China, wo kein Ende der Immobilienkrise in Sicht ist und die Regierung nur mit Trippelschritten versucht, die Lage wenigstens halbwegs zu stabilisieren, während Marktteilnehmer weiterhin auf den großen Stimulus-Wurf hoffen. Untermauert wird die schwache Entwicklung durch unter den Erwartungen liegende Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion. Als globale Konjunkturlokomotive dürfte China damit bis auf Weiteres ausfallen – eine Aussicht, die insbesondere für die exportlastige deutsche Wirtschaft wenig erfreulich ist. Der Renditeanstieg bei sicheren Staatsanleihen setzte sich in den vergangenen zwei Wochen fort. US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit notierten teilweise über 4,3 %, deutsche Bundesanleihen über 2,7 %. Entsprechend verzeichneten Renteninvestments Kursrückgänge.