Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto leidet unter schlechtem Wetter

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto rechnet auch wegen des schlechten Wetters mit weniger Geschäft in diesem Jahr. Der Umsatz dürfte statt der bislang anvisierten 1,91 Milliarden lediglich 1,76 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Stühlingen mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll aber wie geplant bei 118 bis 143 Millionen Euro liegen. Bei beiden Kennzahlen rechnet Sto Belastungen infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine heraus. Zudem erwartet das Management nun geringere Investitionen als bisher gedacht.

An der Börse lösten die Neuigkeiten nur einen kurzen Kursrutsch aus. Um die Mittagszeit lag die Sto-Vorzugsaktie mit 1,4 Prozent im Plus bei 131,40 Euro und entwickelte sich etwas stärker als der Nebenwerte-Index SDax. Allerdings hat das Papier seit seinem Hoch vom Mai fast ein Drittel an Wert verloren. Damals hatte das Unternehmen bereits von einem schwachen Start ins Jahr berichtet. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die Aktie etwa 13 Prozent an Wert eingebüßt.