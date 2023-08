Oberreichenbach (ots) - Zufriedene Kunden sind der Erfolgsmesser für jedes

Unternehmen: In ihrem aktuellen Unternehmens-Report 2023 hat die

RecruitingFabrik bereits über 550 Unternehmen gezählt, denen sie erfolgreich zu

neuen Mitarbeitern verhelfen konnte. Das Team der Recruiting-Agentur um

Geschäftsführerin Vivien Schaible hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem

kleine und mittelständische Unternehmen aus der Industrie und dem Handwerk mit

individuellem Online-Marketing dabei zu unterstützen, qualifizierte Fachkräfte

aus ihrer Region zu gewinnen - ganz ohne Zeitungen, Jobportale und

Personalvermittler. Dabei hat die Agentur in den letzten eineinhalb Jahren mehr

als 35.000 Bewerbungen für die durch sie betreuten Unternehmen generiert und

zahlreiche Stellen erfolgreich mit passenden Kandidaten besetzt.



Geschäftsführerin Vivian Schaible: "Mich freut vor allem, dass die Betriebe auch

langfristig zufrieden mit den eingestellten Bewerbern sind. Für uns ist

besonders wichtig, dass unsere Kunden gestärkt durch die derzeitige Krise gehen

können. Dass viele von ihnen wegen der vielen eingehenden Bewerbungen teilweise

sogar neue Stellen oder Abteilungen schaffen konnten, ist für uns allerdings

eine besondere Auszeichnung."





Das Team der RecruitingFabrik setzt vor allem auf eine allgegenwärtige Präsenzin den sozialen Medien, um diejenigen Mitarbeiter zu gewinnen, die mit ihremderzeitigen Arbeitgeber unzufrieden und besonders empfänglich für einenJobwechsel sind. Da diese wegen ihrer bestehenden Anstellung aber nicht aktivnach Arbeitgebern suchen, können sie nur in den sozialen Medien statt auf denklassischen Angeboten der Zeitungen und Jobportale erreicht werden - genau dortsetzt die RecrutingFabrik an."Vielen Betrieben ist mittlerweile bewusst, dass wir es mit einemArbeitnehmermarkt zu tun haben. Bewerber kommen nicht mehr von selbst auf dieUnternehmen zu, sondern müssen erst aktiv von einer Bewerbung überzeugt werden.Wir wissen, dass unsere Strategie des Social Recruiting funktioniert - undgerade mittelständische Unternehmen so auch in Zeiten des Fachkräftemangelsoffene Stellen schnell und planbar mit Top-Bewerbern besetzen können", resümiertVivien Schaible.Über Vivien Schaible:Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Recruiting Fabrik.Sie unterstützt mittelständische Unternehmen aus der Industrie und dem Handwerkdabei, qualifizierte Fachkräfte aus ihrer Region zu finden und für sich zugewinnen. Dabei setzt die Expertin zusammen mit ihrem Team auf einganzheitliches Social Media Recruiting und sorgt so bei ihren Kunden für einenkontinuierlichen Bewerberfluss. Mehr Informationen dazu unter:https://recruitingfabrik.de