Düsseldorf (ots) - Der Markt für Medizintechnik ist weltweit in Bewegung und dieVorzeichen für die MEDICA 2023 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2023(https://www.compamed.de) in Düsseldorf als die internationalen Leitmessen fürdie Medizintechnik-Industrie und ihres Zulieferbereichs (Messelaufzeit: 13. -16. November) könnten spannender kaum sein. Die Preise für Energie, fürRohstoffe, für Dienstleistungen und für viele Güter steigen. Gleichzeitig sinddie Budgets für Gesundheitsversorgung, insbesondere in den öffentlichfinanzierten Gesundheitssektoren vieler Nationen, unverändert stark limitiert.Und doch lassen teils markante Technologiesprünge wie etwa auf dem Gebiet derKünstlichen Intelligenz Investitionen in neue Verfahren lohnend erscheinen."Angesichts dieser Rahmenbedingungen werden Geschäftsbeziehungen überdacht undneu ausverhandelt. Deshalb ist es für alle, die in der Gesundheitswirtschaftetwas zu sagen und zu entscheiden haben, wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben.Die MEDICA und die COMPAMED werden einmal mehr beste Optionen für den fachlichenDialog, gute Geschäfte und die Erweiterung des eigenen Netzwerks bieten", blicktChristian Grosser, Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf,beiden Veranstaltungen mit Vorfreude entgegen.Insgesamt mehr als 5.000 ausstellende Unternehmen (davon rund 700 bei derCOMPAMED) werden Mitte November mit ihren Neuheiten wieder die gesamteWertschöpfungskette medizinischer und medizintechnischer Produkte thematisieren- inklusive aller Schritte der Produktentwicklung, Fertigung undAfter-Sales-Services.Von Ambulantisierung über KI bis hin zu NachhaltigkeitFür Gesprächsstoff unter den Besucherinnen und Besuchern aus allen Bereichen derGesundheitswirtschaft ist reichlich gesorgt auf Basis wesentlicher Trends, dieden Markt und seine Dynamik aktuell kennzeichnen. Das gilt etwa für diezunehmende "Ambulantisierung" der Versorgung. Sie rückt Produkte und Servicesfür den so genannten "Point-of-Care", also für die patientennahe Diagnostik undBehandlung in den Fokus, aber u. a. auch Telemedizin-Applikationen für eineoptimale sektorübergreifende Vernetzung aller am Versorgungsprozess beteiligtenPersonen. Ebenfalls im Trend liegen Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz(KI) und unterstützende Systeme wie etwa Robotik-Systeme oder VR-/AR-Anwendungen ("Virtual Reality/ Augmented Reality"). Nachhaltigere Prozesse zuimplementieren, ist ein Ziel, das branchenübergreifend in allen Unternehmen und