Baerbock gelassen zu Erweiterungsdebatte bei Brics-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat gelassen auf die Erweiterungsdiskussion beim Brics-Gipfel der fünf aufstrebenden Volkswirtschaften in Südafrika reagiert. Sie beobachte das Treffen "interessiert, weil ich total gespannt bin, was am Ende auch in Abschlusserklärung steht", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag nach einem Treffen mit Estlands Außenminister Margus Tsahkna in Berlin. Sie sei zudem gespannt, "wer sich dann wie anschließt".

Dem Bündnis, dessen Name sich aus den Anfangsbuchstaben der Mitglieder zusammensetzt, gehören bislang Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Die Gruppe will nun zu "Brics plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

Sie sei weder enttäuscht, dass sich auch Länder, mit denen sie selbst über eine engere Zusammenarbeit diskutiert habe, der Brics-Runde anschließen wollten, sagte Baerbock. Noch sehe sie eine Spaltung oder Schwächung der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte aller Kontinente, zu der auch China, Russland und Südafrika zählt. "In diesen Zeiten spüren alle Länder auf dieser Welt, wie wichtig Kooperation und Partnerschaft ist."

Jedes Land müsse sich immer wieder fragen: "Welche Partnerschaft passt am besten zu den eigenen Werten und Interessen? Welche nutzen langfristig am meisten?", sagte die Ministerin. Gerade die Debatte innerhalb der Brics-Länder habe in den vergangenen eineinhalb Jahren "dazu geführt, dass alte Reflexe vielleicht nicht immer die Antworten für morgen sind". Es nutze nichts, wenn es Brics-intern eine enge Zusammenarbeit mit Putin gebe, "der zugleich das Getreideabkommen im wahrsten Sinne des Wortes bombardiert, wo dann Länder wie Brasilien oder auch Südafrika mit darunter leiden"./bk/DP/mis