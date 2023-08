KÖTTER Unternehmensgruppe übernimmt Spezialanbieter MedGravity / Ausbildung von Ersthelfern, Betriebs-, Rettungs- und Notfallsanitätern (FOTO)

Essen/Hannover (ots) - Die KÖTTER Unternehmensgruppe, Top 10-Anbieter für

Facility Services und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in

Deutschland, treibt ihre strategische Ausrichtung als innovativer Partner für

Smart Service Solutions weiter voran. Neuester Baustein ist die Übernahme aller

Anteile am Aus- und Weiterbildungs-Spezialisten MedGravity mit Sitz in Hannover

durch die KÖTTER Akademie GmbH & Co. KG. Die Transaktion tritt rückwirkend zum

1. Januar 2023 in Kraft.



Durch den Zusammenschluss baut die bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe ihr

Portfolio insbesondere um hochqualitative Spezialschulungen für Unternehmen,

Rettungs- und Sanitätsdienste aus. Der Schwerpunkt liegt auf der Aus- und

Weiterbildung von Ersthelfern sowie von Betriebs-, Rettungs- und

Notfallsanitätern. Besonderer Pluspunkt aus Sicht von Auftraggebern und

Teilnehmern sind spezifische Zusatzangebote, mit denen MedGravity überzeugt. So

hält das Unternehmen u. a. die eLearning-Ausbildung für Rettungssanitäter

genauso bereit wie die Teilzeitausbildung von Notfallsanitätern (mehr unter

https://www.koetter.de/medgravity ).