REWE Group und OMD setzen als erste Werbepartner zur Kontaktklassenoptimierung auf das TV Add On "Spot Overlay Video" der Ad Alliance

Köln (ots) - Individuelles Frequency Capping von Werbebotschaften im klassischen

TV-Werbeblock - darauf setzen REWE Group, OMD und Ad Alliance, um das volle

Reichweitenpotenzial der TV-Planung auszuschöpfen. REWE, bekannt als

Unternehmen, das bei digitalen Innovationen vorne mitspielt, ist erster

Werbepartner des "Spot Overlay Video". Das TV Add On-Format wurde von Ad

Alliance und smartclip Ende 2022 als neueste Addressable TV (ATV)-Werbeform

gelauncht und verspricht mehr Individualität und Wirkung im linearen Werbeblock.

REWE und die Mediaagentur OMD nutzten erstmalig die Lösung zur Spotüberblendung,

um Kontaktklassen gezielt zu optimieren - mit Erfolg: Ein ATV-Spot sorgt für

zusätzliche Werbewirkung, ohne die Wirkung des individuell überblendeten

TV-Spots zu beeinträchtigen.



Die Idee





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oftmals sind fünf bis sieben Werbekontakte über die Kampagnenlaufzeitausreichend, um eine Werbebotschaft zu verankern. Bei abnehmendem Grenznutzenweiterer Kontakte bietet die aktive Kontaktklassensteuerung mittelsindividuellem Frequency Capping einen erheblichen Effizienzhebel, insbesonderebei reichweitenstarken Kampagnen. Mit dem Spot Overlay Video stellt sich AdAlliance der Herausforderung, auch bei einer TV-Kampagne die Kontaktdosis aufdem einzelnen Smart TV-Haushalt gezielt zu steuern. So können WerbetreibendeMehrfachkontakte ihres TV-Spots mit einem separaten ATV-Spot überblenden.Die UmsetzungIm Mai 2023 setzte REWE auf das Ad Alliance Individualitäts-Versprechen imWerbeblock und schickte dafür zwei unterschiedliche Spots ins Rennen, wobei daszweite Motiv für eine differenzierte Ansprache genutzt wurde. Sobald im Rahmender TV-Kampagne "Scheine für Vereine" mehr als ein Kontakt pro Woche proEndgerät erreicht wurde, wurde per Spot Overlay Video ein alternativer Spot zurREWE App eingesetzt - und das innerhalb des regulären Werbeblocks. Ad Alliancebegleitete die Umsetzung mit einer Werbewirkungsforschung.Die These: Dank bereits erreichter wirksamer Kontaktklasse büßt dieBasiskampagne bei Überblendung kaum ein. Durch den Motivwechsel via ATV-Spotkönnen dagegen die Folgekontakte wirkungsvoll für eine alternative Botschaftgenutzt werden.Das ErgebnisDie Ergebnisse bestätigen die These: Auch bei Spotüberblendung derMehrfachkontakte konnte eine gleichwertige Wirkung für "Scheine für Vereine"erzielt werden. Die Wahrnehmung der REWE App profitierte von der zusätzlichenMediafläche.Ohne Spotüberblendung lag der Uplift versus Nullmessung auf dem Item "REWE hilftmir, mit meinem Einkauf Spotvereine zu unterstützen" bei 13 Prozentpunkten. Inder Testgruppe mit Überblendung wurde ein identischer Uplift generiert. Die