Kosten für Messebau enorm gestiegen (FOTO)

Moosburg a. d. Isar (ots) - Der Preis für einen Quadratmeter Messestand haben

sich etwa verdoppelt, hat Dein Messestand, das führende Vergleichsportal für

Messebau erhoben. Die gestiegenen Kosten betreffen sowohl den modularen Messebau

mit System als auch individuell gestaltete Messestände. Die Ursachen dafür sind

vielfältig.





Messestand mieten: Warum plötzlich so teuer?Vier wesentliche Faktoren sind für die Preissteigerungen verantwortlich.Personalabwanderung während CoronaWährend der Corona-Pandemie wurden viele Messen abgesagt. Staatliche Förderungenhaben zwar viele Insolvenzen verhindern können, aber nur bedingt gewirkt, umPersonal in diesem Wirtschaftssektor zu halten. Der Grund dafür ist, dass Messenein Saisongeschäft sind und viele Messebauunternehmen auf freiberufliche Kräftezurückgreifen. Diese sind während Corona in großen Teilen in andere Bereicheabgewandert.Gestiegene Preise für BaumaterialienLieferengpässe während und eine starke Nachfrage nach der Corona-Pandemie habendie Preise für Baumaterialien in die Höhe schnellen lassen. Dazu führtenLieferengpässe bei Öl und Gas durch den russischen Angriffskrieg in der Ukrainezu einem weiteren Kostenanstieg. Das betrifft auch System-Messestände, da dasmodulare Messesystem vorwiegend aus Aluminium gefertigt ist.Demographischer Wandel und FachkräftemangelUnabhängig von Corona gilt auch im Messebau, dass Fachkräfte fehlen. Für den Bauvon Messeständen sind bei individuellen Bauten Schreiner, Metallbauer und auchElektriker gefragt - diese fehlen aber zunehmend. Mit dem Ausscheiden der"Babyboomer" aus dem Arbeitsmarkt verschärft sich die Situation zunehmend.Gestiegene Preise beim TransportDie Preisentwicklung an den Zapfsäulen ist nicht nur für Endverbraucher eineunschöne Entwicklung, sondern wirkt sich selbstverständlich auch auf dieTransporte bei B2B-Leistungen aus. Messen erfordern einen hohen logistischenAufwand. Viel Material muss innerhalb weniger Tage zur Messe transportiert undwieder abtransportiert werden.Ein Leistungsvergleich beim Messestand lohnt sichAuf https://dein-messestand.com können Messeaussteller einen Leistungsvergleichdurchführen. Basierend auf einem Briefing und einem Budgetrahmen erhalten dieAusstellerfirmen individuelle Angebote von bis zu 3 Messebauunternehmen auseinem Netzwerk von rund 200 Anbietern aus Deutschland, Österreich und derSchweiz.Es geht dabei keinesfalls darum den billigsten Messestand zu finden, sondern denMessebauer, der für das vorgegebene Budget die beste Leistung anbietet.Messekonzept, Messedesign und Messebau dienen der Außendarstellung und machennur Sinn, wenn man sich hochwertig präsentiert und seine Botschaft bei derZielgruppe anbringt.Der große Vorteil: Es können gezielt Messebauer aus der Region gewählt oderSynergieeffekte genutzt werden. Wenn ein Messebauunternehmen bereits für einenanderen Aussteller auf einer Messe einen Messestand realisiert, können häufigPreisvorteile für Ausstellerfirmen entstehen. Über das bundesweiteMessebauer-Netzwerk sind solche Win-Win Situationen gezielt ansteuerbar.Pressekontakt:Bastian VelonavyTel: 08761-7206680Mail: mailto:b.velonavy@dein-service.comDein Service GmbHMünchener Str. 685368 Moosburg a. d. IsarWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171608/5585712OTS: Dein Service GmbH