La série Hi-MO 6 de LONGi a décroché la certification de CERTISOLIS après une évaluation de l'empreinte carbone affichant des résultats allant au-delà des exigences de la CRE

Francfort (ots) - · La certification confirme la durabilité et la faible

empreinte carbone de la série Hi-MO 6



· L'octroi de la certification marque le lancement du module Hi-MO 6 à haut

rendement sur le marché français



LONGi Solar, leader mondial de la technologie solaire, a reçu la certification

de faible empreinte carbone de CERTISOLIS pour sa dernière génération de modules

monocristallins à haut rendement : la série Hi-MO 6. L'ECS (Évaluation Carbone

Simplifiée) est délivrée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et

est accordée par CERTISOLIS. La certification valide la qualification de la

dernière série Hi-MO 6 de LONGi pour les projets de la CRE en France et les

appels d'offres connexes. L'empreinte carbone (CFP) des modules est environ 20 %

inférieure aux exigences de la Commission. Cette certification marque également

l'entrée de la série Hi-MO 6 sur le marché français.