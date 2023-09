Uran-Aktie der Zukunft! Uran-Boom mit dieser Aktie komplett ausnutzen!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Athabasca-Becken beherbergt die weltweit größten und hochwertigsten Uranabbau- und -verarbeitungsbetriebe, darunter die Uranminen McArthur River und Cigar Lake sowie die Uranmühlen Key Lake und McClean Lake.

Quelle: Cameco

Das Athabasca-Becken ist als weltweit führende Quelle für hochgradiges Uran bekannt und liefert etwa 20 % der weltweiten Uranvorräte.

Kanadas Athabasca-Becken, das reichste Uranvorkommen der Welt

Nach Cameco und Orano kontrolliert UEC nun die größte diversifizierte Ressourcenbasis, die sich auf mehrere Anlagen in Kanadas Athabasca- und Thelon-Becken.

Quelle: UEC

Am 22. August 2023 veröffentlichte Uranium Energy seine dritte Akquisition im Athabasca-Becken in den letzten 12 Monaten, die auf den wegweisenden Akquisitionen von UEX und dem Roughrider-Projekt aufbaut (LINK).

Diese Akquisition ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie, ein erstklassiges nordamerikanisches Uranportfolio zusammenzustellen, das eine kurzfristige US-Produktion, kanadische Projekte im Entwicklungsstadium, einschließlich Joint Ventures, und eine Pipeline von Explorationsprojekten mit ausgezeichnetem Wachstumspotenzial umfasst.

Die neuste Transaktion besteht aus einem einen Kaufvertrag mit Rio Tinto Exploration Canada Inc., einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto Inc., über den Erwerb eines Portfolios von Projekten im Explorationsstadium im Athabasca-Becken, für 1.500.000 CAD.

Damit erwarb UEC eine 60%ige Beteiligung am Henday Lake Joint Venture, 100% des Milliken-Projekts und eine 50%ige Beteiligung am Carswell Joint Venture-Projekt. Mit dieser Transaktion hat UEC sein bestehendes Portfolio von 1.091.639 Acres (441.771 Ha) um weitere 44.444 Acres (17.986 Ha) an aussichtsreichem Land im Athabasca Basin erweitert.

Synergieeffekte und Projektvergrößerungen:

Das Projekt Henday liegt weniger als fünf Kilometer nördlich des Projekts Roughrider und in der Nähe der Förderinfrastruktur, die regionale Synergien mit Roughrider (erworben am 17.10.22) und den anderen Projekten im Eastern Athabasca Hub bietet, die UEC in den letzten 12 Monaten im Rahmen der UEX-Übernahme erworben hat.

Das Projekt Carswell liegt unmittelbar nördlich des ehemaligen Produktionsbetriebs Cluff Lake und weist in Bohrlöchern, Gräben, Aufschlüssen und Gesteinsbrocken Uranvorkommen auf, die mit den Mineralisierungstypen des ehemaligen Betriebs Cluff Lake übereinstimmen. Carswell liegt in unmittelbarer Nähe von Shea Creek, wo das Unternehmen eine 49,075%ige Beteiligung an den Shea Creek-Lagerstätten (Anne, Kianna, 58B und Collette) hält.

Das Milliken-Projekt stellt die westliche Erweiterung des Wolf Lake-Trends des Hidden Bay-Projekts von UEC dar, das mehrere Uranvorkommen über 19 km aufweist.

Die Transaktion in Höhe von 1.500.000 CAD wurde vollständig aus dem Kassenbestand von UEC finanziert. UEC verfügte zum letzten Quartalsbericht des Unternehmens für den am 30. April 2023 endenden Zeitraum über Barmittel und liquide Mittel in Höhe von 125,4 Mio. $ und hatte keine Schulden.

Kanadische Wachstumsstrategie

Zu den wichtigsten Meilensteinen der kanadischen Wachstumsstrategie des Unternehmens in den letzten 12 Monaten gehören:

Der Erwerb des zu 100 % im Besitz von Rio Tinto befindlichen Projekts Roughrider und der Abschluss eines TRS für das Projekt .

Der Beginn einer Wirtschaftsstudie für Roughrider, die eine moderne Umweltgrundlage und aktualisierte Wirtschaftsfaktoren für das Projekt enthält.

Die Übernahme von UEX1 und seines Portfolios von 29 Uranprojekten, die wichtige Gebiete im produzierenden Ostteil und im erschließenden Westteil des produktiven Athabasca-Beckens abdecken.

Betrieb von Jointventure-Partnern bei Projekten im fortgeschrittenen Ressourcenstadium, einschließlich Shea Creek, Kiggavik, Millennium und Wheeler River.

Die Übernahme des Athabasca-Explorationsprojektportfolios von Rio Tinto umfasst 60% von Henday, 100% von Milliken und 50% von Carswell.

Entdeckung einer neuen Mineralisierungszone bei Christie Lake mit einigen der höchsten in diesem Jahr im Becken gemeldeten Gehalte1 einschließlich 68,7 % eU O38 über 2,1 Meter und 21,6 % eU O38 über 2,3 Meter.

Durch die Akquisitionen im vergangenen Jahr haben sich die UEC zugeschriebenen aktuellen Ressourcen um 109,9 Mio. Pfund an angezeigten Ressourcen und 71,0 Mio. Pfund an abgeleiteten Ressourcen erhöht, die den Projekten Roughrider, Christie Lake, Horseshoe-Raven, Shea Creek und Millennium zugeschrieben werden. Die Offenlegung der einzelnen Projekte ist in Tabelle 1 unten dargestellt.

Zusammenstellung eines Athabasca-Landportfolios von 1.136.083 Acres (459.757 Ha) für Explorations- und weitere Wachstumsmöglichkeiten.

Fazit:

Das Hinzufügen dieser strategisch wichtigen Projekte zum bestehenden Athabasca-Portfolio ist ein weiterer wichtiger Meilenstein. Alle drei Projekte weisen die Merkmale auf, die UEC beim Erwerb von hochwertigen Explorationsanlagen sucht, einschließlich Urananomalien und hydrothermaler Alteration. Darüber hinaus weisen diese Projekte eine exzellente aussichtsreiche Geologie mit minimaler bis gar keiner Sandsteinbedeckung auf, was zu niedrigeren Explorationskosten und kürzeren Fristen bis zur Entdeckung führen wird. Mit seinem Betreiberstatus und den bereits auf Henday, Carswell und Milliken gesammelten Daten bieten diese Projekte starke potenzielle Synergien zum bestehenden Portfolio im Athabasca-Becken.

