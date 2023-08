VOLO Events Agency, ein Unternehmen für Erlebnismarketing, wurde von der Zeitschrift INC auf Platz 1 gewählt

ATLANTA, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- VOLO Events Agency, ein führender Produzent von Live-Events und Erlebnismarketing, wurde zur Nummer 1 der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Privatbesitz in den Vereinigten Staaten von Inc. Magazine ernannt. VOLO belegte außerdem Platz 72 auf der 2023 Inc.-5000-Liste, die die erfolgreichsten und dynamischsten Unternehmen des Landes auszeichnet.

VOLO Events Agency ist bekannt für seine mutigen Strategien, seine kreative Exzellenz und sein tiefes Verständnis für die Nutzung von Medien, wenn es darum geht, wirkungsvolle und einnehmende Event-Erlebnisse zu schaffen, die auf die Erzielung konkreter Geschäftsergebnisse ausgerichtet sind. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio, das hochkarätige globale Veranstaltungen, Produkteinführungen, Unternehmenskonferenzen, IRL-Spielerlebnisse und Promi-Entertainment umfasst.

„Die Unternehmen der diesjährigen Inc. 5000 stammen aus fast allen Bereichen der Wirtschaft", sagt Scott Omelianuk, Chefredakteur von Inc. „Von Gesundheit und Software bis hin zu Medien und Gastgewerbe: Die Liste 2023 beweist, dass unglaubliches Wachstum in jedem Sektor auf den Grundlagen von Beharrlichkeit und Opportunismus basiert." Die vollständigen Ergebnisse der Inc. 5000 können auf der Website von Inc. eingesehen werden. Die 500 besten Unternehmen werden auch in der Septemberausgabe von Inc. vorgestellt.

Um mehr über VOLO Events Agency zu erfahren, besuchen Sie bitte www.voloevents.com

Informationen zur VOLO Events Agency:

VOLO ist eine führende Agentur für Erlebnismarketing und ein weltweiter Produzent von Live-Events.

VOLO arbeitet mit globalen Fortune-500-Unternehmen und großen Privatunternehmen zusammen. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und einwandfreien Durchführung von atemberaubenden Marketing-Events, Promi-Musik-Specials und immersiven Markenerlebnissen, die alle Medienformate umfassen und Branchenstandards setzen. VOLO hat bereits Firmenkonferenzen und -veranstaltungen, Promi-Entertainment, Fernseh-Specials, Videos, grafische Animationen, Ausstellungen und Expositionen für verschiedene Zielgruppen auf mehreren Kontinenten produziert. VOLO hat seinen Hauptsitz in Atlanta und verfügt über Niederlassungen in Las Vegas. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.voloevents.com.

Informationen zu Inc. Media:

Inc., die weltweit vertrauenswürdigste Marke für Wirtschaftsmedien, bietet Unternehmern das Wissen, die Werkzeuge, die Verbindungen und die Gemeinschaft, um großartige Unternehmen aufzubauen. Die preisgekrönten Multiplattform-Inhalte des Unternehmens erreichen jeden Monat mehr als 50 Millionen Menschen über eine Vielzahl von Kanälen, darunter Websites, Newsletter, soziale Medien, Podcasts und Printmedien. Die renommierte Inc.-5000-Liste, die seit 1982 jedes Jahr erstellt wird, analysiert Unternehmensdaten, um die am schnellsten wachsenden Unternehmen in Privatbesitz in den Vereinigten Staaten zu ermitteln. Besuchen Sie www.inc.com

VOLO Events Agency

1 Glenlake Parkway NE #700

Atlanta, GA 30328

www.voloevents.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2190869/Client_Testimonial___PacBio___VOLO_v11_1920.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2190867/2023_Sizzle_Reel___VOLO_Events_Agency.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2191076/VOLO_Blue_Logo_11_3_22_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/volo-events-agency-ein-unternehmen-fur-erlebnismarketing-wurde-von-der-zeitschrift-inc-auf-platz-1-gewahlt-301906825.html