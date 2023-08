Dortmund (ots) -



- Die "MANDAT Wachstumswelt" bietet Zugriff auf praxisnahe Themen rund um

erfolgreiches profitables Wachstum und Ableitungen für den operativen Alltag

- Umfangreicher Wissenspool für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die

Geschäftsführung, Führungskräfte und Leistungsträger in mittelständischen

Unternehmen

- Bedeutung und Nachfrage nach eLearning-Angeboten für den Mittelstand sind im

Zuge der Pandemie deutlich gestiegen



Die auf gesundes profitables Wachstum im Mittelstand ausgerichtete MANDAT

Managementberatung hat ein neues Wissensportal gelauncht: Die "MANDAT

Wachstumswelt" stellt mittelständischen Unternehmen Anwendungswissen mit hohem

Praxisbezug und umfangreiche Handlungsempfehlungen aus langjähriger

Beratungspraxis zum Thema profitables Wachstum zur Verfügung. MANDAT bietet

damit eine in dieser Form einzigartige digitale Wissensplattform, um

Wachstumsprojekte im Mittelstand zu beschleunigen und die persönliche

Entwicklung von Unternehmenslenkern, Führungskräften und Leistungsträgern in

mittelständischen Unternehmen zu fördern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit dem neuen Online-Wissenspool adressiert MANDAT den Bedarf vielermittelständischer Unternehmen an kreativen Impulsen und fundiertem Know-how fürneues Wachstum. So ist die strategische Beschäftigung mit innovativen Wegen fürneues Wachstum in vielen mittelständischen Unternehmen vor dem Hintergrundgravierender gesellschaftlicher Umbrüche und anhaltendem Chaos in denLieferketten in den zurückliegenden Jahren häufig zu kurz gekommen. Dabei sinddie Fähigkeit, gesund profitabel zu wachsen und die Zukunftsfähigkeit vonUnternehmen untrennbar miteinander verknüpft. Gleichzeitig sind die Bedeutungund Nachfrage nach eLearning-Angeboten im Zuge der Pandemie auch im Mittelstanddeutlich gestiegen.Im Einzelnen finden sich in der "MANDAT Wachstumswelt" spezifischzusammengestellte Kategorien - die "Wachstumswelt-Kontinente" - mitWachstums-Know-how in Form von Fachartikeln und Studien, Videos und Podcastssowie Praxistipps aus erfolgreich angewendeten Methoden und Instrumenten inWachstumsprojekten. Die "Wachstumswelt" wird dabei laufend vom MANDAT-Team umneue Inhalte ergänzt. Gleichzeitig dient die neue Plattform als Dialogforum fürden Austausch mit dem MANDAT-Team zu spezifisch gebündelten Inhalten sowieaktuellen und häufig nachgefragten Themenblöcken.Prof. Dr. Guido Quelle, geschäftsführender Gesellschafter der MANDATManagementberatung : "Mit der 'Wachstumswelt' steht das MANDATWachstums-Know-how aus 34 Jahren und vielen Hundert Beratungsmandaten jederzeitonline zur Verfügung. Wir bieten mittelständischen Unternehmen damit ein