S&P 500 - Verlaufshoch um 4.430/4.450 Punkte erwartet

Am Vortag hieß es im Insight: "Dabei könnte der S&P 500 erneut den Bereich von 4.430 Punkte ansteuern, wo der 50er- und 10er-EMA notieren und zudem auch die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart verläuft. Wie bereits in den Vortagen könnte die Erholung im Bereich um den 10er-EMA auslaufen und der S&P 500 vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Kommt es auch zu einem Kursrutsch aus der Ichimoku-Wolke, würde ein langfristiges Schwächesignal generiert werden. Die nächste Zielmarke wäre dann mittelfristig der Bereich um die Unterstützung bei 4.300 Punkten." Das gilt auch weiterhin. Kann der S&P 500 hingegen über den Widerstandsbereich um 4.430/4.450 Punkte ansteigen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 4.470 Punkte zu rechnen. Aktuell bietet sich eine Short-Chance im übergeordneten Abwärtstrend an.

