Ehemaliger Leiter der Abteilung für die Beaufsichtigung der Informationssicherheitsrisiken von Drittanbietern bei der Standard Chartered Bank wechselt zu BlueVoyant

Leather kommt von der Standard Chartered Bank zu BlueVoyant, wo er als Leiter der Abteilung für die Beaufsichtigung der Informationssicherheit von Drittanbietern (Third-Party Information Security Risk Oversight) tätig war. Zuvor war er mehr als ein Jahrzehnt bei der Lloyds Banking Group tätig, wo er sich auf Cyberrisiken konzentrierte und Programme zur Gewährleistung der Informations- und Cybersicherheit bei Lieferanten leitete. Leather verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit den Komponenten und Mechanismen, die die Beziehungen eines Unternehmens zu Dritten im Bereich Cyberrisiken ausmachen. Er verfügt über einzigartige Kenntnisse in Bezug auf Prozesse zur Gewährleistung der Cybersicherheit und der Einhaltung von Vorschriften im Zusammenhang mit dem Management von Cyberrisiken in der gesamten Lieferkette.

Neben diesen Aufgaben führte Leather den Vorsitz der Arbeitsgruppe für Finanzdienstleister für Cyberrisiken in den Lieferketten des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (National Cyber Security Centre, NCSC), eine Initiative, an der er weiterhin in beratender Funktion beteiligt sein wird. Leather hat auch Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Cross Market Operational Resilience Group (CMORG), in der sich Finanzinstitute, darunter auch Großbanken, zusammengeschlossen haben, um bewährte Verfahren für den Umgang mit Drittpartei- und Lieferkettenrisiken zu definieren und zu veröffentlichen.

BlueVoyant bietet Unternehmen einen verwalteten Service, der Cyber-Bedrohungen und -Schwachstellen in Lieferanten-Ökosystemen identifiziert, validiert, priorisiert und deren Behebung bestätigt. In dieser Funktion überwacht BlueVoyant nicht nur Anbieter, Lieferanten und andere Drittparteien, sondern arbeitet auch direkt mit ihnen zusammen, um Probleme schnell zu beheben. Die Bereitstellung dieses Angebots erfordert eine enge Koordination zwischen mehreren Abteilungen innerhalb von BlueVoyant, wobei Leather die Lieferung an die Kunden beaufsichtigt.

„Unsere Plattform ist als branchenführend im Bereich Supply Chain Defense anerkannt", sagt Joel Molinoff, Global Head, Supply Chain Defense bei BlueVoyant. „Dank der umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse von Jon, insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen, werden wir diesen Dienst und die Unterstützung, die wir unseren Kunden bieten, weiter ausbauen."

Zu seiner Ernennung sagte Leather: „Das Angebot und der Ruf von BlueVoyant wachsen in diesem Markt kontinuierlich. Ich freue mich daher sehr, dem Unternehmen beizutreten und damit zu beginnen, vertiefte strategische Beziehungen und Geschäfte mit bestehenden und neuen Kunden zu entwickeln."

BlueVoyant's Supply Chain Defence schützt das externe Ökosystem der Lieferkette eines Unternehmens vor Cyberangriffen. Da sich die Angriffsflächen durch ein ständig wachsendes Netz von Infrastrukturen, Partnern, Lieferanten und Investitionen immer weiter ausdehnen, bringt jeder neue Teilnehmer am Ökosystem neue Risiken und Schwachstellen mit sich, die Cyberkriminelle nur zu gerne ausnutzen.

