Silber: Neue Anwendungen steigern den Bedarf!

Das Chamäleon der Edelmetalle – Silber in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten

In kleinen Mengen gibt es Silber und Gold sogar in Nahrungsmitteln. Silber oder E174 muss dabei hochrein sein. Verwendet wird es in Pralinen, Spirituosen oder als Dekorationsmittel für Speisen. Dass Silber dank seiner Entkeimungswirkung in der Wasseraufbereitung genutzt wird, ist bekannt. Schon die Phönizier bewahrten Getränke in Silberflaschen auf. Abgebaut wird Silber seit etwa 5.000 Jahren. Im antiken Ägypten war Silber sogar höher geschätzt als Gold. Und Silber ist das Element, welches das Licht am stärksten reflektiert, daneben besitzt es die größte elektrische Leitfähigkeit (100 Prozent; Kupfer liegt bei 70 Prozent) und die größte thermische Leitfähigkeit aller Elemente. Übertroffen wird es nur von Diamanten und Supraflüssigkeiten. Hagelabwehrflieger nutzen ein Silberiodid-Aceton-Gemisch um Hagelschlag zu vermeiden. Die Münzen der USA enthielten bis 1965 rund 90 Prozent Silber, dieser Wert sank dann auf 40 Prozent und heute finden sich nur sehr geringe Mengen Silber in Münzen.

Mehr Silber in neusten Technologien

Das früher als Gold des armen Mannes bezeichnete Silber ist heute in modernen Technologien nicht mehr wegzudenken. Sonnenkollektoren, elektrische Kontakte und Schaltkreise sowie die Raumfahrt verwenden Silber. Wichtige moderne Technologien wie die 5G-Technologie, Displays beispielsweise sorgen dafür, dass Silber in fast jedem elektronischen Gerät oder Hightech-Produkt steckt. Daher wird Silber auch zu rund 50 Prozent als Industrie- und Technologiemetall eingesetzt. Dabei wird es oft verbraucht und ist so verloren.

Mag Silver als Cash-Cow bei steigenden Silberpreisen

Bereits Anfang Juni konnte MAG Silver (WKN: 460241) stolz den Beginn der kommerziellen Produktion auf ‚Juanicipio‘ verkünden – ein denkwürdiger Meilenstein, der die Unternehmens- Transformation vom Entwickler zum Produzenten markiert.

Mit Aufnahme der kommerziellen Produktion wurde bereits ein weiteres und weit sichtbares Ausrufezeichen gesetzt und die ‚Pole-Position‘ als margenstarker Silberproduzent mit einem ‚High-Performance‘-Portfolio und einzigartigem Explorationspotenzial eindrucksvoll untermauert.

Das alles sind genau die dynamischen Antriebsfaktoren, die MAG Silver (WKN: 460241) und schlussendlich auch seine Aktien beflügeln werden, weiterhin einen robusten Cashflow zu erwirtschaften, um auch zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite auf das investierte Kapital zu generieren!

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1