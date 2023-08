„Tag der Erinnerung, 23. August" - Internationale Kampagne zur Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit über die Opfer totalitärer Regime

WARSCHAU, Polen, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Der 23. August ist der Europäische Tag des Gedenkens an die Opfer totalitärer und autoritärer Regime. Dieser Tag des Gedenkens wurde vor 15 Jahren vom Europäischen Parlament zum Jahrestag des Molotow-Ribbentrop-Paktes ins Leben gerufen. Dieses symbolische Abkommen zwischen zwei totalitären Staaten, die das Nazi- und das kommunistische Regime repräsentieren, führte zur Tragödie von Millionen Menschen. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren lädt das Europäische Netzwerk für Erinnerung und Solidarität (European Network Remembrance and Solidarity -ENRS) zur Teilnahme an seiner internationalen Kampagne zur öffentlichen Sensibilisierung und Aufklärung mit dem Titel „23. August, Tag der Erinnerung" ein, um Europäer über die tragischen Folgen dieser Ereignisse zu informieren.

Das Abkommen zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion im Jahre 1939 löste nicht nur den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus, sondern ebnete auch den Weg für seine Folgen – von Massendeportationen und Völkermord, Zwangsarbeit, Kriegsverbrechen bis hin zum Holocaust und ethnischen Säuberung. Für zahlreiche europäische Nationen bedeutete dies eine lang anhaltende Unterwerfung sowie territoriale, materielle und persönliche Verluste. Die Kampagne „23. August, Tag der Erinnerung" ruft dazu auf, sowohl einen bleibenden Eindruck von diesem symbolischen Datum in unserer Erinnerung zu hinterlassen, als auch das Schicksal von Menschen zu erforschen, deren Leben von ihrem Kampf gegen totalitäre Regime geprägt war. Diese Rolle spielen, unter anderem, kurze Videos, die den Geschichten von Menschen aus verschiedenen Teilen Europas gewidmet sind.