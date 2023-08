(Wiederholung: Im letzten Absatz wurde präzisiert, dass die reale Preisentwicklung prognostiziert wurde. Im 1. Satz des letzten Absatzes: mit real steigenden Gaspreisen (statt: mit steigenden Gaspreisen), im 2. Satz: soll (...) Erdgas nach Abzug der Inflation 14,40 Cent kosten (statt: soll Erdgas nach Abzug der Inflation 14,40 Cent kosten).)

BERLIN (dpa-AFX) - Das Heizungsgesetz ist auf der Zielgeraden. In zwei Wochen will die Ampel-Koalition es im Bundestag beschließen - nach einem langen Konflikt und als zentrales Vorhaben auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung. Anfang September tagt der Bundestag zum ersten Mal nach der Sommerpause, das Heizungsgesetz soll nach einer vorläufigen Tagesordnung am 8. September verabschiedet werden. Ende September könnte das Gesetz dann den Bundesrat passieren und zum Jahreswechsel in Kraft treten. Die Union sieht allerdings immer noch wichtige Fragen ungeklärt.