Fachkräftemangel gefährdet laut aktueller Befragung die Energiewende (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mit der angestrebten Energiewende und dem Ausbau von

Windrädern, Wärmepumpen und Photovoltaik entsteht der Bedarf von Berufsbildern

mit "grünen" Fähigkeiten. Mit den sogenannten "Green Jobs" ergeben sich Chancen

auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings ist die Nachfrage nach "grünen" Arbeitsplätzen

höher als das Arbeitskräfteangebot. Laut einer Zusatzbefragung, die die

ManpowerGroup im Rahmen ihres Arbeitsmarktbarometers durchgeführt hat, ist es

für 53 Prozent der Unternehmen in Deutschland, weltweit für 44 Prozent, die

größte Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte mit sogenannten Green Skills zu

rekrutieren. Der Fachkräftemangel droht, die Energiewende auszubremsen. Befragt

wurden 1.020 Unternehmen in Deutschland.



Die Europäische Union definiert Green Jobs als Arbeitsplätze in der Herstellung

von Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die Umweltschäden vermeiden

und natürliche Ressourcen erhalten. Während 25 Prozent der befragten deutschen

Unternehmen noch am Anfang stehen und Anforderungen für das Geschäftsfeld

entwickeln, ergab die Befragung, dass mehr als ein Fünftel