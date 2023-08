Laserleistung von 20W/40W mit Luftunterstützung

Das Herzstück des Snapmaker Ray ist seine außergewöhnliche Lasertechnologie, die sowohl 20W als auch 40W Leistung bietet. Die hochmoderne Laserstrahl-Kombinationstechnologie bietet eine hervorragende Leistung zum Gravieren und Schneiden einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Holz, Leder, Metall und mehr. Ob Sie Hobbybastler, Künstler oder Kleinunternehmer sind, mit Snapmaker Ray können Sie unendlich viele kreative Möglichkeiten entdecken.

Ray wurde für den Privatgebrauch und für Kleinunternehmen entwickelt und verfügt über einen Gravurbereich mit einer Größe von 400mm x 600mm, der es Benutzern ermöglicht, ehrgeizige Projekte wie 3D-Karten, Möbelmodelle und ähnliche Dinge umzusetzen. Darüber hinaus ist er mit einer eingebauten Luftunterstützung ausgestattet, die saubere und präzise Schnitte gewährleistet, indem ein konstanter Luftstrom auf die Arbeitsfläche geleitet wird. Diese Funktion reduziert das Risiko von Versengen oder Verbrennen, was zu einer Verbesserung der Schnittqualität führt und dafür sorgt, dass jede Kreation makellos gelingt.

Der Snapmaker übernimmt das Erbe der Snapmaker Artisan-Serie und verwendet Führungsschienen aus Stahl, die im CNC-Schleifverfahren auf Mikron-Niveau in Ray hergestellt werden, um Präzision und Stabilität für Hochgeschwindigkeitsbewegungen und einen lang anhaltenden Betrieb zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den Vorteilen der Hardware bietet Snapmaker auch weitere Verbesserungen in der Software. Luban bietet mehr als 1.000 gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Sie die Laserarbeiten in Sekunden gestalten können.

"Seit Snapmaker Original ist die Laserfunktion die Standardfunktion von 3-in-1-3D-Druckern", sagte Daniel, CEO von Snapmaker. "Wir verfügen über mehr als 6 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von hochwertigen Laserprodukten, die von einer beträchtlichen Anzahl unserer Anwender geschätzt werden. Das spornt uns auch an, unsere Laserprodukte weiterzuentwickeln."

Der Snapmaker Ray ist jetzt im offiziellen Store erhältlich. Die Vorbestellungspreise beginnen bei 999$ (20W) und 1299$ (40W).

Informationen zu Snapmaker

Snapmaker wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das 3-in-1-3D-Drucker für den Heimarbeitsplatz entwickelt, herstellt und verkauft, die 3D-Druck, Lasergravur und -schneiden sowie CNC-Schnitzen integrieren. Der Snapmaker 2.0 3-in-1 3D-Drucker stellte 2019 einen Rekord als das am meisten per Crowdfunding finanzierte Technologieprodukt auf Kickstarter auf. Die Produkte Snapmaker Artisan und J1 erhielten den Red Dot Design Award und den iF Design Award 2023.

