Hologic bündelt Expertise und eröffnet Firmenzentrale in Berlin

Berlin (ots) - Hologic, (https://www.hologic.de/) ein führendes

Medizintechnikunternehmen für Frauengesundheit, hat seine Firmenzentrale in

Berlin eröffnet. Die umfassende medizinische Expertise und das dynamische Umfeld

der deutschen Hauptstadt waren maßgebliche Faktoren für die Standortwahl.



In der neuen deutschen Firmenzentrale wird Hologic seine umfassende Expertise an

einem Standort bündeln, um so seine Kunden noch gezielter und umfassender zu

betreuen. Des Weiteren ergibt sich durch die Nähe zu Institutionen und Verbänden

die Möglichkeit wichtige Themen rund um die Frauengesundheit gezielt zu

adressieren.