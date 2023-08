VITAKO-Presseeinladung zu myGovernment 2023 Start-ups präsentieren ihre innovativen Lösungen für die öffentliche Verwaltung (FOTO)

Berlin (ots) - Hiermit laden wir Sie im Namen von VITAKO und des Instituts für

den öffentlichen Sektor zur Veranstaltung "myGovernment 2023" ein, bei der

VITAKO in diesem Jahr erstmals Kooperationspartner ist. Ausgerichtet wird die

Veranstaltung "myGovernment 2023" zudem in Kooperation mit dem "Center for

Digital Governance" der Hertie School und den drei VITAKO Mitgliedern AKDB, KDO

und PROSOZ Herten. Die Unternehmen, die am 07. September ausgezeichnet werden,

wurden von einer Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid (Hertie

School, Berlin), der auch Katrin Giebel, Geschäftsstellenleiterin von VITAKO

angehört, aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt. AKDB, KDO und PROSOZ Herten

sind als Kooperationspartner an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für

den Wettbewerb beteiligt gewesen. Sie haben mit ihrem fachlichem Input die

Anforderungen und Bedarfe der kommunalen IT-Dienstleister fundiert in die

Wettbewerbsausschreibung einfließen lassen. Sieben Projekteinreichungen wurden

aus der Anzahl der Bewerbungen für die Kategorie "KI-Challenge 2023: Antworten

von Start-ups auf reale Herausforderungen kommunaler IT-Dienstleister" zu den

Themen "Chatbot meets Fachverfahren" und "KI Data Matching" ausgewählt.



Wann: 07.09.2023, 17:00 bis 19:00 Uhr mit anschließendem Get-together