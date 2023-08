Miele erreicht eigenes Klimaziel früher als geplant / CO2-Emissionen aus Energie, Wärme und Verkehr um mehr als die Hälfte reduziert (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Neues Nachhaltigkeits-Update gibt Überblick zu Fortschritten

- Klimaschutz steht bei Miele auch auf der kommenden IFA im Fokus



Um 52 Prozent hat Miele seine direkten und indirekten CO2-Emissionen im Jahr

2022 im Vergleich zu 2019 senken können - bei zugleich gesteigerter

Produktionsmenge. Diese und viele weitere Kennzahlen präsentiert der Gütersloher

Familienkonzern in seinem heute veröffentlichten Nachhaltigkeits-Update. Damit

liegt Miele vor seinem selbstgesteckten Ziel, seine eigenen Emissionen (Scope 1)

und die für Energielieferungen (Scope 2) bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu

2019 zu reduzieren. Dank seiner besonders energieeffizienten Geräte liegt Miele

mit 8,2 Prozent Einsparung auch in der Nutzungsphase seiner Produkte (Scope

3.11) über Plan.





"Gerade in diesen sehr herausfordernden Zeiten stellen wir uns alsproduzierendes Familienunternehmen unserer Verantwortung für den Klimaschutz",sagt Rebecca Steinhage, als Geschäftsführerin der Miele Gruppe unter anderem fürPersonal und Nachhaltigkeit verantwortlich. "Dass wir wichtige Klimazielevorzeitig erreicht haben, ist ein schöner Erfolg, der vor allem denMitarbeitenden zu verdanken ist, die Miele auf diesem Weg entscheidendvorangebracht haben." Gleichzeitig sei es aber auch weiterer Ansporn, diesenKurs entschlossen weiter zu verfolgen. Das jetzt vorgelegteNachhaltigkeits-Update dokumentiere die Erfolge, die in den vergangenen zweiJahren erzielt wurden.Dazu zählen vor allem die Senkung des Ressourcenverbrauchs und derCO2-Emissionen in der Produktion als auch bei den Produkten selbst. So konntendurch Energieeffizienzmaßnahmen seit 2019 jeweils rund 10 GigawattstundenEnergie pro Jahr eingespart werden, die Hälfte davon allein 2022. Im aktuellenJahr investiert Miele 16 Millionen Euro in Photovoltaik- und Geothermie-Projektezur Erzeugung regenerativer Energie. Standorte in China, Deutschland, denNiederlanden und Österreich verfügen über Photovoltaikanlagen oder bauen dieseauf. Ende 2023 wird Miele so über 10 Gigawattstunden Strom pro Jahr selbsterzeugen. Dies entspricht in etwa dem jährlichen Verbrauch von 3.000 privatenHaushalten in Deutschland.Darüber hinaus hat Miele am Stammsitz in Gütersloh mit dem Bau einerGeothermie-Anlage begonnen. Ziel des Vorhabens, für das insgesamt 175Spezialbohrungen durchgeführt werden, ist die erneuerbare Erzeugung von Wärmeund Kälte für die Miele-Verwaltungsgebäude. Damit spart das Unternehmen jährlichmehr als vier Millionen Kilowattstunden Wärme aus fossilen Quellen ein - und