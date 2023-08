NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung an den US-Börsen ist am Dienstag eher verhalten. Der bekannteste Wall Street Index Dow Jones Industrial schwächelt, die überwiegend mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Indizes zeigen sich kaum verändert. Impulse gibt es nur wenige.

Die Bestandsverkäufe von Häusern im Juli fielen stärker als erwartet. Allerdings richten sich die Blicke der Anleger weniger auf diese Daten als auf das anstehende alljährliche Notenbanker-Treffen. Es wird Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Nach Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls in der vergangenen Woche werden nun konkretere Hinweise darauf erhofft, ob die US-Notenbank Fed sich doch noch in der Pflicht sieht, die Leitzinsen weiter anzuheben.