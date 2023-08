Journalist Christoph Schwennicke geht zu Ströer-Portal 't-online'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Journalist Christoph Schwennicke wird Mitglied der Chefredaktion von "t-online". Er übernehme zum 1. September die Leitung des Bereichs, zu dem das Hauptstadtbüro, die investigative Recherche, das Büro in Washington und Zeitgeschichte gehören, teilte der Konzern Ströer , zu dem das journalistische News-Portal mit Hauptsitz in Berlin gehört, am Dienstag mit. In der Chefredaktion werde er die politische Berichterstattung von "t-online" führen. In der Vergangenheit war Schwennicke schon als Kolumnist für das News-Portal tätig.

Schwennicke war mehrere Jahre Chefredakteur des Politikmagazins "Cicero" und wurde dann 2021 Co-Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Corint Media. Dort hatte er die Aufgabe, mehr Verlagshäuser und weitere Anbieter digitaler Presseprodukte für die Lizenzrechteverwertung gegenüber großen Internetplattformen über einen kollektiven Weg zu gewinnen. Im März wurde dann sein Weggang von Corint Media bekannt.

Zu früheren Stationen Schwennickes gehörten auch die "Badische Zeitung", die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel". Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit als Politik-Journalist./rin/DP/men

