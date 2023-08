Tesla, Nvidia, Arm – Hochspannung und dann…?

Continental will einen weiteren Teil seines Geschäftes vom Konzern abspalten. Der Bereich Contitech, der Teile wie Riemen und Dichtungen an Autohersteller liefert, soll verkauft werden. Der Geschäftsteil erzielt aktuell einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro. Die Aktie reagierte gestern zunächst zwar positiv auf die Nachricht, bleibt jetzt aber die Frage, ob es einen interessierten Käufer geben wird.

An der Nasdaq steht ein neuer Börsengang bevor. Der Chiphersteller ARM, der Handychips für alle gängigen Modelle herstellt, soll an die Börse gebracht werden. Der derzeitige Hauptaktionär ist kein Unbekannter. Die Softbank, die sich auf Investments in der Technologiebranche spezialisiert hat, will bei dem Börsengang Kasse machen. Ein Großteil der Aktien soll verkauft werden, den Mehrheitsanteil will Softbank aber behalten. Als Bewertung werden 60 Milliarden Dollar angestrebt. Den Börsengang sollte man als Anleger zumindest auf dem Schirm haben, denn Chiphersteller sind aktuell sehr gefragt, wie man am derzeitigen Börsenfavoriten Nvidia eindrucksvoll sehen kann.