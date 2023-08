Aktualisierter XBB-COVID-Impfstoff auf Proteinbasis von Novavax induziert neutralisierende Reaktionen gegen aufkommende Subvarianten, einschließlich EG.5.1 und XBB.1.16.6

Der COVID-Impfstoffkandidat von Novavax für die Saison 2023-2024 induziert neutralisierende Reaktionen auf die aufkommenden Subvarianten EG.5.1 und XBB.1.16.6 sowie auf XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3

Nach der behördlichen Zulassung wäre der COVID-Impfstoff von Novavax die einzige proteinbasierte Nicht-mRNA-Impfoption, der in den wichtigsten Märkten für die Herbstsaison zur Verfügung steht.

GAITHERSBURG, Maryland, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein globales Unternehmen, das mit seinem neuartigen Matrix-M-Adjuvans Impfstoffe auf Proteinbasis entwickelt, gab heute bekannt, dass sein aktualisierter proteinbasierter Impfstoffkandidat XBB-COVID in Studien mit kleinen Tieren und nichtmenschlichen Primaten neutralisierende Antikörperreaktionen auf die Untervarianten EG.5.1 und XBB.1.16.6 induzierte. XBB-Sublinienvarianten sind für die Mehrzahl der aktuellen COVID-Fälle in den USA und der Europäischen Union verantwortlich.1, 2

„Unsere Daten haben gezeigt, dass der proteinbasierte COVID-Impfstoff von Novavax weitgehend neutralisierende Reaktionen auf XBB-Subvarianten, einschließlich EG.5.1 und XBB.1.16.6, hervorruft", so Filip Dubovsky, President of Research and Development bei Novavax. „Wir setzen großes Vertrauen in unseren aktualisierten COVID-Impfstoff und arbeiten intensiv mit globalen Regulierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass unser Impfstoff auf Proteinbasis in diesem Herbst verfügbar ist."

Nicht-klinische Daten haben bereits gezeigt, dass der COVID-Impfstoffkandidat von Novavax funktionale Immunreaktionen für die Varianten XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3 induziert, was auf eine breite Reaktion hindeutet, die potenziell für künftige Varianten anwendbar sein könnte.3 Novavax ist dabei, Anträge für seinen COVID-Impfstoffkandidaten XBB.1.5 weltweit bei Zulassungsbehörden einzureichen.

Verwendung des adjuvantierten COVID-19-Impfstoffs von Novavax in den USA

Der adjuvantierte COVID-19-Impfstoff von Novavax wurde von der US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) weder zugelassen noch lizenziert. Er wurde jedoch von der FDA für den Notfalleinsatz im Rahmen einer Notfallzulassung zur Vorbeugung gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) als primäre Impfserie bei Personen ab 12 Jahren zugelassen. Der Novavax COVID-19 Impfstoff, Adjuvans ist auch für eine erste Auffrischungsdosis mindestens 6 Monate nach Abschluss der Erstserie mit einem zugelassenen oder genehmigten COVID-19 Impfstoff bei Personen ab 18 Jahren zugelassen, für die ein von der FDA zugelassener bivalenter COVID-19 mRNA-Auffrischungsimpfstoff nicht verfügbar oder klinisch nicht geeignet ist, und für Personen ab 18 Jahren, die sich für den Novavax COVID-19 Impfstoff, Adjuvans entscheiden, weil sie sonst keine Auffrischungsdosis eines COVID-19 Impfstoffs erhalten würden.