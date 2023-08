Bei Lamy stehen die Zeichen auf nachhaltiges Wachstum / Im Zuge umfassender Investitions- und Innovationsmaßnahmen stärkt das Unternehmen mit drei Personalien sein Führungsteam am Standort Heidelberg (FOTO)

Heidelberg (ots) - Seit Juli verantwortet Lutz Preugschas als neuer Head of

International Sales den globalen Vertrieb von Lamy. Der Sales-Spezialistblickt

auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurück. Unter anderem war er in führenden

Positionen für den renommierten Teehersteller Florapharm, den

Lebensmittelhersteller The Lorenz Bahlsen Snack-World sowie den Tabakkonzern

Philipp Morris International tätig.



"Mit Lutz Preugschas konnten wir eine versierte Führungskraft für Lamy

gewinnen", so CEO Steffen Rübke. "Mit seiner breiten Expertise in den Bereichen

General Management, Geschäftsentwicklung, strategische Planung, Marketing und

Vertrieb ist er eine große Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns sehr auf

die Zusammenarbeit."