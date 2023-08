Las Vegas (ots/PRNewswire) - Tintri® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=394947

Tochterunternehmen von DDN® und führender Anbieter von KI-gestützten

VM-aware-Datenmanagementlösungen, gab heute zwei neue Angebote bekannt, mit

denen Kunden die Vorteile einer von Tintri unterstützten Cloud-Infrastruktur

nutzen können. Tintri Cloud Platform (TCP) bietet Tintri-Kunden die von ihnen

benötigte Effizienz, Transparenz und Flexibilität, ohne dass sie in Hardware

investieren müssen. Tintri Cloud Engine (TCE) ist eine containergesteuerte

VMstore®-Plattform, über die Bestandskunden ihrer vorhandenen Infrastruktur eine

Hybrid-Cloud-Bereitstellung hinzufügen können.



Tintri Cloud Platform: Integration von VMstore-Umgebungen





Mit Tintri Cloud Platform können Kunden die Vorteile einer von Tintri VMstoreunterstützten Managed-Cloud-Infrastruktur nutzen. TCP ist ein sofortgebrauchsfertiges Angebot, das sowohl Host-in-Cloud- als auchProcess-in-Cloud-Funktionen umfasst und so Skalierbarkeit und Flexibilitätsicherstellt. TCP bietet auch Disaster Recovery as a Service (DRaaS), um dieKontinuität kritischer Workloads bei einem Notfall sicherzustellen.Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Performance und stabiler Service zählen zuden Gründen, aus den sich Kunden immer wieder für Tintri entscheiden. SK FoodGroup (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3949472-1&h=2405540304&u=https%3A%2F%2Fwww.skfoodgroup.com%2F&a=SK+Food+Group) stellt Lebensmittel nach Wunsch herund beliefert Kunden in ganz Nordamerika. Das Unternehmen nutzt TCP, um sich aufdie Verbesserung der Geschäftsabläufe konzentrieren zu können, und ist dank derIntelligenz dieser Plattform Mitbewerbern stets einen Schritt voraus."Bei SK Food Group legen wir Wert auf durchgängig hohe Qualität. Wir konnteninnerhalb kürzester Zeit ein enormes Wachstum verzeichnen und wussten, dass diebisherige Back-End-Infrastruktur nicht für die zunehmende Datenlast geeignetwar", so Melissa Stone, Director of IT, SK Food Group, Inc. "Tintri CloudPlatform hat unsere Betriebsabläufe vereinfacht und die IT-Belastung reduziert,sodass wir uns auf unsere wichtigste Aufgabe konzentrieren können - den Serviceam Kunden. TCP unterstützt uns nicht nur beim Unternehmenswachstum und bei derErreichung unserer Geschäftsziele, sondern bietet zudem die notwendigeFlexibilität, um anfallende Arbeiten mit einer minimalen internenIT-Personaldecke zu erledigen."TCE Virtual Platform ergänzt die VMstore T7000-Serie in einfacherCloud-BereitstellungTintri Cloud Engine entkoppelt die KI-gestützte Tintri-Software von der VMstore