Biden reist im September zum G20-Gipfel - Harris besucht Asean-Gipfel

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden wird im September zum G20-Gipfel nach Indien reisen. Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, kündigte am Dienstag an, der Präsident werde vom 7. bis 10. September in die indische Hauptstadt Neu Delhi fliegen, um dort am Gipfeltreffen der G20-Länder teilzunehmen und auch diverse Gespräche am Rande zu führen. Im Zentrum stünden globale Themen wie der Kampf gegen den Klimawandel, Energiefragen und die Milderung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Details zu möglichen bilateralen Treffen in Neu Delhi nannte Sullivan zunächst nicht.

Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten findet am 9. und 10. September in Neu Delhi statt. Zu den G20 gehören die Europäische Union und die großen Volkswirtschaften aller Kontinente, darunter die USA, China, Russland und Deutschland.

Am kurz vorher stattfindenden Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Indonesiens Hauptstadt Jakarta wird Biden nach Sullivans Angaben nicht teilnehmen. Stattdessen werde US-Vizepräsidentin Kamala Harris vom 4. bis 7. September nach Jakarta reisen, um die Vereinigten Staaten beim Asean-Gipfel zu vertreten.

Mit Blick auf die Frage, ob Bidens Abwesenheit beim Asean-Treffen nicht ein enttäuschendes Signal an die Region sei, argumentierte Sullivan, kein anderer Präsident zuvor habe derart viel Engagement mit Blick auf den Indopazifik gezeigt wie Biden./jac/DP/men