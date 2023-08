Nahversorgung: Wachsende Umsätze, indexierte Mieten, stabile Immobilienwerte; Foto: White.Rainforest

Der krisenresiliente Lebensmitteleinzelhandel hat den Inflationsschock gut gemeistert. Während die Verbraucher bei Preissteigerungen von zwischenzeitlich über 10% naturgemäß vorsichtig beim Einkauf teurerer Markenprodukte waren, hat sich die Zurückhaltung weitgehend gelegt. Die eingekaufte Menge an Lebensmitteln nimmt gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum wieder zu und die bezahlten Preise bleiben hoch. Im ersten Halbjahr 2023 sind die Lebensmittelumsätze deshalb um rund 9 Prozent deutlich oberhalb der Inflationsrate gewachsen. Als Krisenprofiteur konnte der Lebensmitteldiscount in Deutschland mit Zuwächsen von bisher 14 % glänzen.

Krisengewinner Netto Marken-Discount

Dabei entwickelt sich die zum EDEKA-Verbund zählende Vertriebsschiene Netto Marken-Discount besonders dynamisch. Mit mittlerweile über 4.300 Filialen und einem Gesamtumsatz von über 15 Milliarden Euro ist die Kette zur Nr. 3 im deutschen Lebensmitteldiscount aufgestiegen. Durch systematischen Zubau und Modernisierung von Filialen konnten die Umsätze pro Filiale überdurchschnittlich gesteigert werden. Dabei schließt die Netto-Expansion bisherige Versorgungslücken vor allem in kleineren Städten und hat sich dort erfolgreich zum prägenden Nahversorger entwickelt.

Habona erwirbt Netto im Saarland

Auch die Habona Invest Gruppe hat in den letzten Jahren sehr positive Erfahrungen mit Netto Marken-Discount als ein langfristiger Mieter in ihrem Immobilien-Portefeuille gemacht. Bei Nahversorgungsimmobilien abseits der Hauptinvestmentmärkte besteht weiterhin ein sehr attraktives Preis-Leistungsverhältnis mit hohen und stabilen Cash-Flows. Vor diesem Hintergrund hat Habona für den offenen Immobilien-Spezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger 02 (Inst.)“ einen weiteren Lebensmittelmarkt erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Bei der Immobilie handelt es sich um einen Neubau in Lebach im saarländischen Landkreis Saarlouis, der von der auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierten Schoofs Immobilien GmbH in Frankfurt errichtet wurde.

Mit dem Erwerb wächst das Portfolio des zweiten offenen Immobilienspezialfonds, den Habona in Kooperation mit der Deka aufgelegt hat, auf insgesamt 22 Objekte. Service-KVG des Spezial-AIF für institutionelle Investoren ist die Hamburger Hansainvest. Der Lebensmittelmarkt mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.200 m² ist langfristig an Netto vermietet. Mit der Neueröffnung im Norden von Lebach wurde eine langjährig bestehende Nahversorgungslücke geschlossen und somit ein überdurchschnittlich großes Einzugsgebiet für diesen Markt erschlossen. Das Objekt besticht durch sein modernes Erscheinungsbild sowie eine sehr gute Verkehrsanbindung.

Anwaltlich beraten wurde Habona Invest bei dem Ankauf durch die Wirtschaftskanzlei Menold Bezler in Stuttgart.

Über Habona Invest

Habona Invest ist ein auf Nah- und Grundversorgungsinvestments spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2009 gegründete Unternehmen hat bisher acht geschlossene Publikums-AIF in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten, den offenen Publikums-Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland sowie drei offene Immobilienspezialfonds aufgelegt und über 900 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Allein im Segment Nahversorgungsimmobilien wurden bisher Transaktionen von rund 1,8 Mrd. Euro getätigt. Darüber hinaus hat Habona jüngst einen aktiv gemanagten Aktienfonds initiiert, der Assetklassen-übergreifend in alle Grundbedürfnissphären investiert.

