Supermicro bringt die branchenführende vSAN HCI-Lösung auf den Markt, die eine bis zu 4,7-fache Leistung bei 3-fach niedrigeren Kosten* bietet

Das Supermicro Multi-Node BigTwin HCI-System mit skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation bietet die 2-fache E/A-Bandbreite mit PCIe 5.0 und die bis zu 1,5-fache Speicherbandbreite mit DDR5 und unterstützt integrierte CPU-Beschleuniger für arbeitslastspezifische Leistungssteigerungen

SAN JOSE, Kalifornien, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigte heute eine neue VMware vSAN-Lösung an, die für den Betrieb von hyperkonvergenten virtualisierten Workloads der Unternehmensklasse optimiert ist. Da virtualisierte Workloads immer fortschrittlicher werden, steigen die Anforderungen an die Verarbeitungs- und Speicherleistung, was eine größere Kapazität erfordert, um die SLAs der Anwendungen zu erfüllen und die Dichte der virtuellen Maschinen zu maximieren. Diese Lösung nutzt auch den neuesten Intel AMX-Beschleuniger für KI-Workloads.