Tesla dreht auf: Das steckt hinter dem Kurssprung

Die Aktie von Tesla gibt Gas: Am Montag startete der Titel mit einem Plus von mehr als sieben Prozent in die Woche. Damit gehört er zu den Gewinnern des US-Tech-Index Nasdaq 100. Ein Grund für den Kursstieg dürfte die positive Bewertung des Analysten Ben Kallo von der US-Investmentgesellschaft Baird sein. Dieser hatte die Papiere des E-Auto-Herstellers kürzlich auf die Auswahlliste „Best Ideas“ gesetzt. Sein Kursziel für Tesla liegt bei 300 US-Dollar – fast 29 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Ein monatelanger Preiskampf in China, den USA und anderen Märkten hatten zuletzt zu geringeren Margen beim US-Autobauer geführt und die Aktie unter Druck gesetzt. Die Konkurrenz dürfte auch in den kommenden Monaten hart bleiben. Die wirtschaftliche Lage in China, dem globalen Hauptabsatzmarkt für E-Autos, bleibt angespannt. Auch Kallo räumt ein, dass sich Preissenkungen auf die Gewinnspannen auswirken werden.