Persistent als Challenger im Gartner Magic Quadrant für Public-Cloud-IT-Transformationsdienste 2023 ausgezeichnet

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE und NSE: Persistent), ein globaler Pionier für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gibt stolz seine Einstufung als Challenger im Gartner Magic Quadrant für Public-Cloud-IT-Transformationsdienste für 2023 bekannt. Wir glauben, dass diese Anerkennung das beispiellose Know-how von Persistent bei der Nutzung des Potenzials von Cloud-Technologien und seinem Engagement für die Umgestaltung von Branchen in einer Cloud-First-Welt unterstreicht. Die Evaluierung basierte auf Persistents Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) und der Vollständigkeit der Unternehmensvision (Completeness of Vision).