Meilleur Murindabigwi, CEO von IGIHE Ltd., einem großen Medienunternehmen in

Etwa 200 Vertreter von rund 100 Medien, Denkfabriken und internationalen Organisationen aus 30 Ländern diskutierten unter dem Motto „BRICS and Africa: Strengthening Media Dialogue for a Shared and Unbiased Future" (BRICS und Afrika: Stärkung des Mediendialogs für eine gemeinsame und unvoreingenommene Zukunft), um eine hochwertige BRICS-Freundschaft aufzubauen und den BRICS-Mechanismus zu fördern.

Das sechste BRICS Media Forum wurde am 19. August in Johannesburg, Südafrika, eröffnet. Wang Min, Direktor der CHN Energy Investment Group, berichtete in seiner Grundsatzrede über die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiesektor. Das De Aar Wind Power Project trägt wirksam zur Behebung der Stromknappheit in Südafrika bei, fördert die lokale wirtschaftliche Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der lokalen Umwelt.

