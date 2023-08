Verbesserte Konstruktion des FOCUS-Parabolrinnen-Konzentrators beginnt mit Feldversuchen

Der aktualisierte Solarflux FOCUS Parabolrinnen-Konzentrator mit verbessertem Design für die Serienfertigung hat mit Feldversuchen begonnen, um seine Effizienz bei der Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme und seine Betriebssicherheit zu demonstrieren.

READING, Pa. und RIVERSIDE, Calif., 23. August 2023 /PRNewswire/ -- Solarflux Energy Technologies, Inc. (Solarflux) freut sich, den Beginn von Feldversuchen mit einem verbesserten FOCUS-Solarthermie-Parabolrinnen-Konzentrator bekannt zu geben. Die Versuche sollen die Effizienz der Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme und die Betriebszuverlässigkeit des aktualisierten FOCUS-Konzentrators demonstrieren. Die Versuche bauen auf den früheren, erfolgreichen Feldversuchen eines fortgeschrittenen FOCUS-Prototyps auf, der einen Wirkungsgrad von 72 % bei der Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie erzielte.