HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Games-Branche:

"Die Entwickler sogenannter Triple-A-Spiele - bei Kinofilmen würde man von Blockbustern sprechen - haben ihren Sitz ohnehin schon überall anders, nur nicht in Deutschland. Nun braucht es nicht zwangsläufig exorbitant teure Budgets, um spielerisch reizvolle Games zu entwickeln. Viele herausragende Titel haben ihre Wurzeln in unabhängigen Studios. Doch Games, so scheint es, hängt hierzulande immer noch der Makel an, bloße Zeitverschwendung zu sein. Dass auch sie ein unterstützenswertes Kulturgut sind, wird dabei leider viel zu oft vergessen."/zz/DP/men