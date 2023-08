MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zu Fukushima:

"Das Wort Strahlung - es lässt uns alle zusammenzucken. Dementsprechend groß ist die Sorge, wenn Japan Kühlwasser aus dem beschädigten Kernkraftwerk in Fukushima ins Meer leitet. Dass es überhaupt soweit kommen muss, verdeutlicht uns einmal mehr, welche Gefahren in der Atomkraft lauern. Für das Fukushima-Kühlwasser bedarf es aber nunmal eines Plans - und dieser ist durchdacht. (...) In Fukushima werden alle radioaktiven Isotope herausgefiltert - bis auf Tritium. Das Wasser wird so stark verdünnt, dass der Grenzwert für das Isotop, das nicht so gefährlich wie Cäsium oder Strontium ist, unter dem Grenzwert der WHO für Trinkwasser liegen soll. Wie so oft gilt allerdings: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Der ganze Prozesse muss engmaschig kontrolliert werden. Und: Das Thema muss vor Augen führen, dass Kernkraft keine Lösung für die Probleme in der Energieversorgung sein darf."