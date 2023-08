HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zu Lieferdiensten:

"Die Strategie der Nullzinsjahre liegt jetzt auf dem Müll. Aktuell scheuen Investoren das Risiko und erwarten zeitnah Gewinne. Das passt nicht zu einem Geschäft, das selbst im Idealzustand margenschwach ist. Erst recht in Europa: Die meisten Städte sind zu klein und die Mitarbeiter zu teuer. Die Kunden sparen und das Image der Lieferdienste leidet wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Ein Geschäftsmodell für asiatische Megacitys ist nicht beliebig übertragbar. So schrumpfen die verbliebenen Anbieter hier das Angebot - und wissen genau, dass es so noch schwerer wird."/zz/DP/men