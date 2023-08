FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Verteidigungsetat:

"Des Kanzlers am 27. Februar 2022 versprochenes "von nun an" trifft erst von 2024 an zu, und dann nach Lage der Dinge nicht für lange. Wenn der mit Sonderschulden finanzierte Sonderhaushalt in drei Jahren aufgebraucht ist, müsste der Verteidigungshaushalt massiv erhöht werden, um auf die zwei Prozent zu kommen, "mit denen wir bei unseren Freunden und Alliierten im Wort stehen", wie Scholz damals ebenfalls sagte. Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen solchen Aufwuchs jedoch nicht vor. Statt das Budget zu erhöhen, übt die Regierung sich in kreativer Buchführung. (...) Die SPD machte die Ertüchtigung der Bundeswehr auf Pump (...) mit, weil auf allen anderen Politikfeldern alles beim Alten bleiben konnte. Nun aber müsste der Kanzler zeigen, dass sein Wort etwas gilt - und er nicht nur ein Strohfeuer angekündigt hat."/zz/DP/men