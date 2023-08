Ökonom Felbermayr Krieg ist "Konjunkturmotor" für Russland

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Nach Einschätzung des Wiener Ökonomen Gabriel Felbermayr bremsen westliche Sanktionen die russische Wirtschaft nur begrenzt. "Natürlich leidet die russische Wirtschaft unter den westlichen Sanktionen, andererseits ist sie in anderthalb Jahren in den Modus einer Kriegswirtschaft gewechselt", sagte Felbermayr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).



"Der Krieg ist für Russland ein Konjunkturmotor: Die Rüstungs- und die Ausrüstungsindustrie laufen auf Hochtouren." Rund vier bis fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts flössen in die Kriegsanstrengungen. "Die westlichen Sanktionen kosten die russische Wirtschaft zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts", fügte Felbermayr hinzu, der das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung in Wien leitet.