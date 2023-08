Berliner Start-Up Food for Change entwickelt neuartige Convenience Mahlzeit aus ganzen, unverarbeiteten Zutaten, vegan, bio und nährstoffreich

Der besondere Clou? Durch Schockfrierung werden ungesunde Verarbeitungsprozesse, Konservierungsstoffe und Stabilisatoren vermieden. GoNOSH stellt als Erstes eine vollwertige Convenience-Mahlzeit dar, die quasi unverarbeitet ist. Zusammenfassend bedeutet das:

- Zubereitung in einer Minute

- Stundenlang sättigend

- Aus echten pflanzlichen Bio-Zutaten

- Sehr hohes Nährstoffprofil

Das Credo: Gesund wie selbst gekocht, praktisch wie Fast Food

Es war von Beginn an der Anspruch an GoNOSH , noch gesünder als die meisten selbstgekochten Mahlzeiten zu sein. Das Team arbeitete über Monate mit verschiedenen Ernährungswissenschaftlern zusammen, um eine optimale Zusammensetzung der knapp 20 Zutaten hinsichtlich ihres Nährstoffprofils zu erreichen. Durch Schockfrierung werden Nährstoffe eingefroren und halten sich optimal. Obwohl so gesund, ist GoNOSH auch sehr praktisch. In einer Minute fertig, hält sie stundenlang satt und kann leicht unterwegs konsumiert werden.

Nachhaltigkeit: Auch gut für die Umwelt

"Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht". Diese Worte von Marie von Ebner-Eschenbach beschreiben die Ideale von Food for Change. So war es klar, dass nur 100% pflanzliche Bio-Produkte verwendet werden. Entgegen der allgemeinen Vorstellung hilft Tiefkühlung zudem, Energie einzusparen.

Ca. 40% aller produzierten Lebensmittel landen im Müll. Das betrifft insbesondere frische Ware. Ein enormer Energieverbrauch, der einfach verpufft. Wenn man also die ganze Wertschöpfungskette betrachtet, helfen Tiefkühlprodukte, Emissionen einzusparen, sagt Mitgründerin Stephanie Schweyer.

Die Macher: Food for Change mit Gründerinnen Noa Cohen & Stephanie Schweyer

Direkt am Berliner Ostkreuz befindet sich das kleine Büro von Food for Change, wo das Gründerteam vor 2 Jahren gestartet ist.

Noa Cohen ist das Herz des Unternehmens und eine echte Powerfrau. Sie arbeitete als Köchin in Spitzenküchen dieser Welt, von Novelino in London bis hin zum Ritz Carlton in Helsinki.

Food for Change sei ein echtes Herzensprojekt, sagt sie, denn der Anlass für die Idee war ihre eigene rasend schnelle Genesung von einem beinahe tödlichen Unfall gewesen. Diese verdanke sie ihrer strikten Ernährung währenddessen. GoNOSH ist nun das erste Produkt, mit dem das junge Unternehmen auf den Markt tritt.

Auch die Stadt Berlin förderte die Idee bereits im letzten Jahr und unterstützte die Entwicklung dieser innovativen Essenslösung, die nun im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo vorbestellt werden kann.

Ansprechpartnerin: Stephanie Schweyer

Presseanfragen richten Sie bitte an: stephanie@gonosh.de

+49170 9603769

Mehr Informationen:

Webseite: www.gonosh.de

Crowdfunding-Kampagne: https://www.indiegogo.com/projects/drinkable-full-meal-from-freshly-fr ...

Kampagnenvideo: https://youtu.be/-QWyQjV6Jn8

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2191682/Gonosh_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/berliner-start-up-food-for-change-entwickelt-neuartige-convenience-mahlzeit-aus-ganzen-unverarbeiteten-zutaten-vegan-bio-und-nahrstoffreich-301907297.html