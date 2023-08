DAX strebt dritten Gewinntag an – trotz schwacher US-Vorgaben!

Ein wenig auf die Euphorie-Bremse tritt Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Beim DAX ist wieder einmal das bekannte Bild zu beobachten. Sobald sich die Kurse erholen, lässt die Kaufbereitschaft nach. Die Umsätze bei den 40 DAX-Werten waren so niedrig wie zuletzt vor sieben Wochen. Solange es im steigenden Markt keine Anschlusskäufer gibt, wird es für den DAX schwierig, wieder in frühere Höhen vorzustoßen", schrieb er.

Nach drei enttäuschenden Wochen könnte dies den Grundstein für eine positive Wochenbilanz legen. Obwohl die Leitindizes aus den USA am Dienstag mit Verlusten schlossen, zeigte sich heute Morgen ein robuster asiatischer Markt. Michael Hewson, Marktanalyst von CMC Markets, meint in einem Börsen-Update, dass dies zu einem höheren Start der europäischen Börsen führen könnte.

Im Vorfeld des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole, das von Donnerstag bis Samstag stattfindet, rückt auch die jüngste Äußerung von Thomas Barkin, dem Präsidenten der Richmond Fed, über mögliche Zinserhöhungen in den Fokus. Altmann würde es überraschen, wenn Powell seinen Kurs bezüglich der Zinsen für September bereits jetzt bekannt geben würde. Anleger sollten seiner Ansicht nach nicht so viel erwarten. "Powell wird sich sicherlich offenhalten, ob das Zinshoch bereits erreicht ist oder nicht. Ebenso wird Powell keine Termine für erste Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht stellen", so der Marktexperte weiter.

Zusätzlich blicken Investoren gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia, einem führenden Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz. Akash Pasricha, Wirtschaftsreporterin von The Information, fragt sich, wie lange Nvidias enormer Vorsprung bei KI-Chips anhalten wird. Sie sagt: "Eines ist sicher: Die Konkurrenz wird aufholen – oder der Markt wird sich verändern."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion