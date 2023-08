Gold und Goldaktien etwas freundlicher

Seite 2 ► Seite 1 von 3

„Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (63, CDU) schlägt Alarm: Die illegalen Einreisen nach Deutschland haben ein Rekordniveau erreicht. Das ist das Werk von Wladimir Putin, der gezielt Migrantenströme organisiert, um unsere Gesellschaft zu destabilisieren“. „Sie (Innenministerin Nancy Faser) überlässt es Putin und den Schlepperbanden, wer nach Deutschland kommt“. „Bis Mitte 2023 wurden allein an der Grenze zu Polen 12.000 illegale Migranten aufgegriffen“ (Quelle: Bild.de).Wegen der Destabilisierung der Gesellschaft durch 2,1 Millionen Migranten hat 2015 kein CDU-Politiker Alarm geschlagen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.345 Euro/kg, Vortag 55.815 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 23,61 $/oz, Vortag 23,24 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 927 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.238 $/oz, Vortag 1.216 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 84,14 $/barrel, Vortag 84,31 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,3 % auf 389,42 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,1 % auf 355,02 $. Bei den Standardwerten steigt Alamos 2,0 %. B2 Gold gibt 1,2 % nach. Bei den kleineren Werten können McEwen 6,8 % und Chesapeake 4,1 % zulegen. Belo Sun verliert 8,3 %. Bei den Silberwerten steigen Hochschild 7,6 %, Santacruz 7,1 % und Fresnillo 6,4 %. Silver Bull fallen 10,0 %, Excellon 6,3 % und Impact 6,1 %.